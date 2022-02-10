رئيس «سوناطراك» يقوم بأول زيارة لمؤسسة النفط منذ نحو 12 عاما

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، وصول الرئيس والمدير العام لشركة سوناطراك الجزائرية توفيق حكار إلى طرابلس، للقاء مسؤولي المؤسسة، وذلك في أول زيارة على هذا المستوى منذ أكثر من 12 عامًا.

وأوضحت المؤسسة أن حكار وصل إلى طرابلس على رأس وفد رفيع المستوى من رؤساء الشركات الجزائرية لبحث آفاق التعاون المشترك مع المؤسسة.

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وفي أوائل يناير الماضي، قال حكار إن إن «سوناطراك» تعمل مع شركائها في ليبيا لخلق الظروف الآمنة لعمالها ومعداتها واستئناف مشروعاتها النفطية، كاشفًا اعتزامه القيام بهذه الزيارة.

واضطرت «سوناطراك» للتخلي عن أنشطتها الاستكشافية في الجانب الليبي في العام 2014 بسبب تدهور الموقف الأمني، لكنها قبل ذلك حققت عددًا من الاكتشافات الواعدة.

ونوه رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة تنوي استثمار نحو 40 مليار دولار في قطاع الطاقة في الفترة بين العامين 2022 و2026، مضيفًا أن الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات سيوجه إلى الاستكشاف والإنتاج؛ للحفاظ على القدرات الإنتاجية الوطنية.

جانب من لقاء وفد من شركات النفط الجزائرية مع مسؤولي مؤسسة النفط، 10 فبراير 2022. (المؤسسة)

جانب من لقاء وفد من شركات النفط الجزائرية مع مسؤولي مؤسسة النفط، 10 فبراير 2022. (المؤسسة)

جانب من لقاء وفد من شركات النفط الجزائرية مع مسؤولي مؤسسة النفط، 10 فبراير 2022. (المؤسسة)