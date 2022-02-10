ديوان المحاسبة يتابع مع لجنة العطاء العام بوزارة الصحة نقص الإمداد الدوائي

ليبيا – عقد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك اجتماعًا أمس الأربعاء بحضور مديري الإدارات المختصة بقطاع الصحة ولجنة العطاء العام، لمناقشة كافة العراقيل والمشاكل التي تواجه اللجنة لتفعيل العطاء بشكل فعلي،وبحث الإشكاليات التي تواجه سير الخدمات الطبية المقدمة للمواطن، ومنها نقص الإمداد الدوائي باعتبار أن العطاء العام هو الركيزة الأساسية للسياسة الدوائية للدولة.

المجتمعون اتفقوا بحسب المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة على تحديد إطار زمني للانتهاء من التنفيذ بعد تذليل الصعاب التي جرى مناقشتها.

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