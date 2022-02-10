ليبيا الان

النائب عبدالقادر ساخراً: التصفيق في البرلمان ظاهرة ديمقراطية جديدة تخترع في ليبيا

تم النشر منذُ 49 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

سخر النائب عبد القادر حسن، عضو مجلس النواب، مما حدث في جلسة البرلمان اليوم، قائلا: “التصفيق في البرلمان ظاهرة ديمقراطية جديدة تخترع في ليبيا”.

وقال حسن موجها حديثه لعقيلة صالح، رئيس المجلس: “نبشر الليبيين أننا مستمرون لمدة 4 سنوات أخرى، تشكيل لجان تلو اللجان مع 45 مهله يفتح الباب للتمديد، لا يوجد بصيص أمل لإجراء الانتخابات في ليبيا”.

وأضاف “التصفيق نراه في قاعات الأفراح وليس مجلس النواب وهذه ديمقراطية جديدة تخترع في ليبيا، أتحفظ على هذا الإعلان الدستوري المشوه”.

وتابع “الإعلان الدستوري أولى من تسمية رئيس لحكومة لأن ذلك مصير بلاد”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك