النائب عبدالقادر ساخراً: التصفيق في البرلمان ظاهرة ديمقراطية جديدة تخترع في ليبيا

سخر النائب عبد القادر حسن، عضو مجلس النواب، مما حدث في جلسة البرلمان اليوم، قائلا: “التصفيق في البرلمان ظاهرة ديمقراطية جديدة تخترع في ليبيا”.

وقال حسن موجها حديثه لعقيلة صالح، رئيس المجلس: “نبشر الليبيين أننا مستمرون لمدة 4 سنوات أخرى، تشكيل لجان تلو اللجان مع 45 مهله يفتح الباب للتمديد، لا يوجد بصيص أمل لإجراء الانتخابات في ليبيا”.

وأضاف “التصفيق نراه في قاعات الأفراح وليس مجلس النواب وهذه ديمقراطية جديدة تخترع في ليبيا، أتحفظ على هذا الإعلان الدستوري المشوه”.

وتابع “الإعلان الدستوري أولى من تسمية رئيس لحكومة لأن ذلك مصير بلاد”.