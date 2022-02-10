«الإقفال بإذن».. التربية والتعليم تقرر استئناف الدراسة السبت المقبل وتستثني بعض المدارس

قررت وزارة التربية والتعليم التابعة لحكومة الوحدة الوطنية استئناف الدراسة رسميًا، السبت المقبل، في مدارس مراقبات طرابلس الكبرى، والمدارس التي جرى الإغلاق فيها واستنفدت أسبوعًا من تاريخ الإغلاق وفقًا للبروتوكول الصحي المعتمد من المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

ودعت الوزارة في خطاب إلى المراقبات، اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه «جميع المراقبات إلى اتباع البروتوكول الصحي»، مشيرة إلى أنه «لا يسمح بالإقفال لأي مراقبة إلا بعد أخذ الإذن من الوزارة».

– 3773 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و11 حالة وفاة

– إيقاف الدراسة في بلدية سرت لمدة 10 أيام اعتبارا من السبت المقبل

– تعليق الدراسة بمراقبة تعليم بلدية زمزم بسبب تفشي «كورونا»

– تعليق الدراسة بصبراتة حتى السبت المقبل

وتقرر أخيرًا تعليق الدراسة في بلديات طرابلس وسرت وغريان وصبراتة وزمزم والجفرة وأبوقرين وخليج السدرة وطبرق مع تدهور الوضع الوبائي في البلاد.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 3773 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد أمس الأربعاء، و129 حالة حرجة.