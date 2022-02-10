بالصدفة.. العثور على مقبرة أثرية بمنطقة الظهرة في طرابلس

عثر في العاصمة طرابلس مقبرة أثرية قديمة تضم آثارا تعود للقرن الثاني للميلاد، عندما تعثرت معدات الحفر التابعة لإحدى شركات الإنشاءات في منطقة الظهرة وسط العاصمة طرابلس بأساسات أثرية.

وذكر المركز الإعلامي لجهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار، أنه فرع الجهاز بطرابلس تلقى بلاغا من أحد المواطنين يفيد فيه بالاشتباه في وجود مقبرة أثرية ظهرت جراء عمليات الحفر، ليتوجه بعد ذلك أعضاء التحقيق بالفرع لعين المكان، ويباشروا الاستقصاء لحين حضور وكيل النيابة المختص، الذي قام بإغلاق المكان وتعيين دوريات الشرطة للحماية.

وأضاف المركز أن فرق البحث والاستكشاف المكلفة من مصلحة الآثار توجهت لعين المكان، وتم اتخاذ كل الإجراءات الخاصة بهذه المقبرة، وفي انتظار التقرير الفني من فريق البحث والاستكشاف بخصوصها.

ونشر المركز صورًا لعدد من أفراد الشرطة السياحية وهم موجودون في المكان الذي اكتشفت فيه المقبرة الأثرية، كما ظهر في صورة أخرى أحد أفراد الشرطة وبيديه قطع من الخزف والزجاج، فيما يقوم أفراد من فرق البحث والاستكشاف بعمليات إزالة الأتربة عما يعتقد أنه بعض الآثار.

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