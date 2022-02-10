كمنحة مالية.. «الدبيبة»: صرف 600 دينار شهريًا لأمهات أطفال التوحد

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة جهوزية المركز الوطني لتشخيص وعلاج أطفال مرضى التوحد بطرابلس استعدادا لإعادة افتتاحه، اليوم الخيمس.

وقال «الدبيبة»، في كلمة له، في نهاية اللقاء، إننا “نستبشر بليبيا خير، مدام هناك من يهتم بهذه الشريحة المهمة من أبناء المجتمع”، معقبًا؛ ” أنا أعرف تلك الشريحة جيدًا فهناك أقرباء مني يمرون بهذه الحالات، وأعتقد أن أطفالنا يحتاجون إلى تأهيل لدخول معارك الحياة”.

وأضاف؛ “أن افتتاح هذا المركز يعتبر الأول من نوعه في ليبيا، وتم تجهيزه بشكل متكامل” معقبًا أنه في اجتماع مجلس الوزراء قررنا تضمين هذا المركز لوزارة الشؤون الاجتماعية”.

وتابع؛ أنه “ستكون هناك علاوة تمييز للعاملين بهذا المركز”، مبينًا أنه سيتم “صرف منحة مالية قيمتها 600 دينار شهرياً لأولياء الأمور القائمين على رعاية أبنائهم المصابين بمرض التوحد “.

وختم موضحًا أنه يستبشر بالكوادر الطبية والأشخاص الحريصين على الاهتمام بهذه الشريحة.