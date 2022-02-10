القيادة العامة ترحّب باختيار فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة

رحبت القيادة العامة للجيش الليبي ،اليوم الخميس ،بتكليف فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة ،من قبل مجلس النواب ،داعية إياه إلى العمل مع الجهات النظامية العسكرية و الأمنية من أجل فرض هيبة الدولة.

وقال بيان تلاه الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري ،إن القيادة العامة تدعم جهود اللجنة العسكرية 5+5 ،و تمهد لإجراء انتخابات حرة و نزيهة و تسعى لإرساء قواعد الأمن و تدعم الحرب على الإرهاب و توحّد مؤسسات الدولة.

وكان مجلس النواب صوّت في جلسته صباح اليوم ، بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا رئيسًا للحكومة الجديدة ،وذلك بعد أن تلقى رسالة تزكية من المجلس الأعلى للدولة تؤيد ترشح فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة.