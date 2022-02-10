ويليامز سعيدة بعودتها إلى سرت وتؤكد دعم أمريكا للجنة العسكرية 5+5

‏أكدت المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز في الاجتماع التاسع للجنة العسكرية المشتركة الذي عقد بمقرها الدائم في مدينة سرت بحضور طرفي اللجنة، أكدت استعداد الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لتقديم الدعم الفني والخبرة المطلوبين للجنة العسكرية المشتركة العشرة، مثنية على التقدم المحرز في عمل اللجنة.

وأعربت ويليامز عن سعادتها بعودتها إلى مدينة سرت للقاء أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة عبر تغريدة لها، مضيفة أنها ناقشت مع اللجنة جهودها في تفعيل خطة العمل التي تم التوقيع عليها في أكتوبر الماضي، عادة أنه يوجد تقدم من خلال إطلاق المحتجزين وجهود اللجنة وخطتها لإعادة فتح طريق أبو قرين والجفرة.

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