ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

10 February, 2022

تابع رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة صباح اليوم الخميس رفقة وزارء الشؤون الاجتماعية ، والدولة لشؤون المرأة ، والدولة لشؤون مجلس الوزراء ، جهوزية المركز الوطني لتشخيص وعلاج أطفال مرضى التوحد .

وقام الدبيبة خلال الزيارة بجولة داخل أقسام المركز اطلع خلالها على مدى جاهزيته لاستئناف عمله ،كما استمع لعدد من المشرفين التربويين والأطباء العاملين بالمركز لشروح عن عمل المركز والصعوبات التي تعترض سير العمل.

وأوضح أحد المسؤلين بأن المركز به عدة تخصصات منها الطبية والاجتماعية والتعليمية ، وسيكون له فروع في المنطقة الشرقية والجنوبية .