فرج: الاستحقاق الدستوري سواء بالتعديل أو دون تعديل يبدو بعيد المنال

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 موسى فرج إن هناك عددًا لا بأس به من زملائهم متوافقون مع ما يفعله مجلس النواب، وأن الأمر سيحسم بينهم في جلستهم القادمة.

فرج علق في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” على خطوات إقالة الحكومة، قائلًا: إن المسألة بدأت تتفلت شيئًا فشيئًا، وأنه يخشى أن تقود إلى مزيد من تعميق الخلاف.

ونوّه إلى أن الاستحقاق الدستوري سواء بالتعديل أو دون تعديل، يبدو بعيد المنال خاصة بعد موقف الهيئة التأسيسية التي أعلنت أنها لن تشارك في أي عمل بالخصوص.

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