“مكافحة الأمراض” يسجل 3,773 إصابة و 11 وفاة بـ “كورونا”

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس، 3,773 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 10,204 عينة.

ووفق بيان المركز رقم 634؛ سُجّل شفاء 2,999 حالة ،إلى جانب تسجيل 11 حالة وفاة على مستوى البلاد، ست منها بالمنطقة الغربية، وأربع حالات بالمنطقة الشرقية، وحالة واحدة بالمنطقة الجنوبية.

أشار المركز إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 37 %، بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 463,321، منها 47,498 حالة نشطة من بينها 129 حالة حرجة، إضافة إلى تعافي 409,716 حالة، ووفاة 6,107 حالات.

بلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 2,083,681 شخصا، و1,035,581 تلقوا الجرعة الثانية، بينما تلقى 39,849 الجرعة التعزيزية الثالثة، ليكون إجمالي عدد جرعات التطعيم الممنوحة 3,159,111 جرعة.

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