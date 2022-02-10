استئناف الدراسة في مراقبات طرابلس الكبرى

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 February, 2022

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات محسن الكبير استئناف الدراسة في كل مراقبات طرابلس الكبرى.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في تعميم موجه لمراقبي شؤون التربية والتعليم بالبلديات استئناف الدراسة في كل المناطق التي تم الإغلاق فيها واستنفدت أسبوع من تاريخ الإغلاق وذلك وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد من المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

ودعت الوزارة جميع المراقبات لاتباع البروتوكول الصحي مؤكدة أنه لا يسمح بالإقفال لأي مراقبة إلا بعد أخذ الإذن من الوزارة.