منح الثقة لباشاغا.. مسمار آخر في نعش حكومة الدبيبة

صوّت مجلس النواب بالإجماع على منح الثقة لفتحي باشاغا لتولي منصب رئيس الحكومة، وذلك خلال جلسته، اليوم الخميس، بمدينة طبرق.

وقال رئيس المجلس عقيلة صالح، إن باشاغا حصل على تزكية مجلس الدولة، مضيفًا أنه أبلغ بانسحاب المرشح خالد البيباص من السباق لرئاسة الحكومة.

وشهدت جلسة اليوم إقرار مجلس النواب للتعديل الدستوري الـ 12 بالأغلبية المطلقة بعد أن صوّت 126 نائبًا لصالح الإقرار من أصل 147 نائبًا حضر الجلسة.

ويأتي منح الثقة لباشاغا، بعد أيام من إعلان رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة رفضه تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، حيث أكد عزمه على البقاء في منصبه إلى حين إجراء انتخابات تأتي بسلطة جديدة.

وكانت لجنة خارطة الطريق المكلفة من قبل مجلس النواب قد التقت يوم أمس الأربعاء باللجنة المختصة من الأعلى للدولة ، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، على أنه تم التوافق خلال هذا اللقاء على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري، وهو ما نفاه المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة محمد عبد الناصر، عبر تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر.

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