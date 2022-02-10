الصوصاع : ويليامز طالبت لجنة 5+5 بالعمل على المسارين السياسي والعسكري

أكد عضو اللجنة العسكرية المشتركة المدعي العام العسكري الفريق ‏فرج الصوصاع أن المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز طالبت خلال اجتماعها مع لجنة 5+5 بالعمل على المسار السياسي إلى جانب العمل على المسار العسكري.

وقال الصوصاع في تصريحات صحفية، إن اللجنة اتفقت على تحديد موعد فتح الطريق الصحراوي ، اللود، الرابط بين بوقرين والجفرة في الاجتماع المقبل، مشيرا إلى أن فريق المراقبين الدوليين لوقف إطلاق النار سيباشر أعماله بمجرد الشروع بخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، حيث تم الاتفاق مع الفريق علىأان تكون مدينة سرت مقرا لهم.

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