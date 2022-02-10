أخبار ليبيا 24 – خاص

صوت مجلس النواب على اختيار فتحي باشاغا رئيساً للحكومة المقبلة وإقرار التعديل الدستوري الثاني عشر بالأغلبية المطلقة “126 صوتا”. من أصل 147 نائبا.

وعقد مجلس النواب جلسة اليوم الخميس المخصصة لاختيار رئيس الحكومة والتصويت على تعديل الإعلان الدستوري. بحضور 132 نائباً برئاسة عقيلة صالح ونائبيه فوزي النويري وحميد حومة.

أغلبية

وأعلن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في كلمة له خلال جلسة اليوم الخميس. على تصويت مجلس النواب بالأغلبية على تعديل الإعلان الدستوري. بعد توزيع مقترح تعديل الإعلان الدستوري على النواب لمناقشته خلال الجلسة.

حيث نص مقترح تعديل الإعلان الدستوري على تعديل الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري. بحيث تشكل لجنة من 24 شخصا من الخبراء والمختصين يمثلون الأقاليم الثلاثة يتم اختيارهم مناصفة بين النواب والدولة.

وقال رئيس مجلس النواب المستشار عقبلة صالح، أن تسلم رسالة من المجلس الأعلى للدولة لتزكية المرشح فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة.

كما أعلن أبلاغه بأن المرشح خالد البيباص سينسحب من الترشح لرئاسة الحكومة. وأعلن اختيار فتحي باشاغا رئيساً للحكومة المقبله.