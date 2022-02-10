اجتماع موسع لمناقشة الصعوبات التي تواجه الأجهزة الأمنية بسبها

عُقد اجتماع موسع بالمنطقة العسكرية سبها، لمناقشة كافة العراقيل والصعوبات التي تواجه جميع الأجهزة الأمنية، بحضور كلا من الأجهزة الشرطية وجهاز الحرس البلدي بالإضافة إلى عدد من المسؤولين وأعضاء البلدية.

وتخلل الاجتماع عدة نقاط أبرزها المخالفات والبنى العشوائية وإخراج الخارجين عن القانون من المقرات التي تتبع الدولة وإرجاعها إلى المصالح الحكومية، بالإضافة إلى مناقشة تشكيل غرفة أمنية لحماية مرافق الدولة، مثمنين دور القوات المسلحة في تأمين المنطقة الجنوبية بأكملها.