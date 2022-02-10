“الخارجية”: المنقوش لم تتقدم باستقالتها من الحكومة 

نفت وزارة الخارجية ما يتداول من أنباء عن استقالة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش من منصبها داعية إلى تحري الدقة في الحصول على المعلومة وأخذ الأخبار من مصادرها الصحيحة.

يشار إلى أن مجلس النواب استأنف جلسته اليوم الخميس لاختيار رئيس جديد للحكومة، والتي انتهت باختيار فتحي باشاغا رئيس للوزراء.

وخلال الجلسة ، عمّم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رسالة من مجلس الدولة لتزكية المرشح فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة، وقال: أُبلغت بأن المرشح خالد البيباص سينسحب من الترشح لرئاسة الحكومة.

وتداول نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي، ومواقع وقنوات فضائية ما قيل أنها تزكيات مجلس الدولة لباشاغا، وهي قوائم تحمل أسماء 52 عضوا من مجلس الدولة، ممهورة بتوقيعاتهم.