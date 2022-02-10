وزارة الداخلية تعلن تفاصيل تعرض موكب الدبيبة لاعتداء مسلح

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 February, 2022

أعلنت وزارة الداخلية تفاصيل تعرض موكب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لاعتداء مسلح.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية عبد المنعم العربي في تسجيل مصور إنه عند الساعة 12:55 دقيقة بعد منتصف ليل اليوم الخميس تعرض موكب الدبيبة لاعتداء مسلح بمنطقة سوق الجمعة من قبل أشخاص يستقلون سيارة نوع تيوتا كامري بدون لوحات معدنية.

وبين العربي أن الاعتداء لم يخلف أي أضرار بشرية مشيرا إلى أنه جاء عقب الوقفة الاحتجاجية التي شهدها ميدان الشهداء بشأن مجريات الأحداث السياسية في البلاد.

ولفت العربي إلى أن الاعتداء يزعزع الأمن ويقوض العملية السياسية مؤكدا أنه ليس من مصلحة الليبيين حدوث مثل هذه الاعتداءات وخصوصا في هذه المرحلة.

وبين العربي أن وزارة الداخلية تدين وتستنكر هذا العمل الإجرامي مؤكدا مباشرة التحقيق في الواقعة بإشراف المحامي العام وسيتم القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة وأن القانون سيطال كافة الأعمال الإجرامية في أي وقت ومكان حتى تنعم البلاد بالاستقرار.

” style=”height: 493.991px;”>