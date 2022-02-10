مصدر لـ”218″: “المنقوش” تدرس الاستقالة.. و”الخارجية” تنفي

أفاد مصدر مطلع لـ “218” أن وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش تعتزم تقديم استقالتها من منصبها، دون بيان الأسباب التي دفعتها لذلك.

من جانبها، نفت الوزارة عزم الوزيرة الاستقالة، مؤكدة استمرارها في أداء مهامها.

وكادت المنقوش قبل أشهر أن تتسبب في فتح ملف قضية لوكربي عقب تصريحات لها مع “بي بي سي” التي قالت فيها إن الحكومة الليبية جاهزة للتعاون من الولايات المتحدة الأميركية لتسليم المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود، المسؤول المخابراتي السابق، وهو ما أثار ضجة حينها في الأوساط الرسمية والشعبية.

ودفع تصريح المنقوش، المجلس الرئاسي إلى إيقافها عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق بالإضافة إلى منعها من السفر بسبب ما قال عنه الرئاسي وقتها “انفراد المنقوش بالسياسة الخارجية دون التنسيق معه”، مما يُشكل مخالفة للاتفاق السياسي.

وبسبب قرار “الرئاسي”؛ اختفت المنقوش عن الساحة السياسية لفترة، قبل أن تعود لمباشرة مهامها الدولية والداخلية، دون بيان واضح من “الرئاسي” أو الحكومة عما أسفرت عنه الإجراءات المتخذة حيالها.

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