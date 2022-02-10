عون :أبريل موعد اجتماع ليبي روسي تعزيزا للتعاون الاقتصادي

رجح وزير النفط والغاز محمد عون عقد اجتماع اللجنة الليبية الروسية المشتركة في أبريل المقبل، مؤكدا التشارك والتعاون بين البلدين في مجالات عدة ، ومبديا استعداد الحكومة لتوسيع هذا التعاون.

وحول مجالات التعاون قال عون إنها تتمثل في استيراد مضخات غاطسة تستخدمها بعض الشركات النفطية الليبية، علاوة على التعاون في مجالات اقتصادية كبيرة أخرى، مثل بناء خط سكة الحديد واستيراد الحبوب وغير ذلك.

واستعرض عون آخر تطورات عمل الشركات الروسية في ليبيا، مؤكدا أن شركة تاتنفت الروسية التي عادت للعمل الاستكشافي في ليبيا، في أكتوبر الماضي، تعمل في 3 حقول، وهي في طور تطوير واستكمال عمليات الحفر في هذه الحقول فيما لدى شركة غازبروم حقلان أحدهما بري والآخر بحري.

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