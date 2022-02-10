حويلي: مجلس الدولة لم يصوت على تزكية باشاغا لرئاسة الحكومة

نفى عضو مجلس الدولة الاستشاري عبدالقادر حويلي، تصويتهم على تزكية المرشح فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة.

وقال حويلي في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار”، إن مجلس الدولة لم يجتمع بعد بخصوص قرار تزكية أحد المترشحين وستعقد جلسة طارئة لهذا السبب السبت القادم.

يشار إلى أن مجلس النواب استأنف جلسته اليوم الخميس لاختيار رئيس جديد للحكومة، والتي انتهت باختيار فتحي باشاغا رئيس للوزراء.

وخلال الجلسة ، عمّم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رسالة من مجلس الدولة لتزكية المرشح فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة، وقال: أُبلغت بأن المرشح خالد البيباص سينسحب من الترشح لرئاسة الحكومة.

وتداول نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي، ومواقع وقنوات فضائية ما قيل أنها تزكيات مجلس الدولة لباشاغا، وهي قوائم تحمل أسماء 52 عضوا من مجلس الدولة، ممهورة بتوقيعاتهم.