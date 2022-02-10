كرموس يرجح تعرض الدبيبة لضغوط من مصراته لصالح باشاغا

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية |

10 February, 2022

رجح رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة عادل كرموس تعرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لضغوط من مدينة مصراتة كي يسلم مهامه بسلاسة لرئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا.

وتوقع كرموس في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية عدم اعتراض الدبيبة على تسليم السلطة للحكومة الجديدة مضيفا أن الصراع بين شخصين من نفس المدينة سيحدث صراعا داخل تلك المدينة وهي مصراتة التي عهدنا عليها التوحد وعدم الانقسام في مثل هذه الأمور.

وبين كرموس أن باشاغا قادر على تسلم زمام السلطة التنفيذية في ليبيا وإدارة الحكومة ولديه خبرة سابقة من خلال توليه لحقيبة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة.

وصوت مجلس النواب بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا رئيسًا للحكومة الجديدة بدلا من عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الحالية.