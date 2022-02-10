مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى

أفادت مصادر محلية متطابقة «بوابة الوسط»، مساء الخميس، بأن مجموعة مسلحة من مدينة الزاوية ومناطق أخرى «لا تُعرف بعد ولاءاتها» انطلقت إلى العاصمة طرابلس.

يأتي ذلك بعد إعلان المكتب الإعلامي لفتحي باشاغا عن كلمة متوقعة له عند وصوله إلى مطار معيتيقة في طرابلس عقب إعلان مجلس النواب اختياره لتشكيل حكومة جديدة.

لكن موعد وصول باشاغا إلى مطار معيتيقة لم يحدد بعد، وفق تنويه المكتب الإعلامي لباشاغا، فيما فسر البعض هذا الإعلان بأنه اختبار رد فعل من قبل الأطراف في العاصمة طرابلس.