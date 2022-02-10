بالأسماء.. 218 تنشر كتاب تزكيات “الأعلى للدولة” لباشاغا

توافق المجلسان الأعلى للدولة والنواب على تنصيب فتحي باشاغا رئيساً للحكومة الجديدة، وقد وجّه مجلس الدولة كتاباً إلى مقرر البرلمان حمل تزكيات 52 عضواً، واللازمة للترشح لمنصب رئيس الحكومة.

وانفردت 218 بنشر كتاب مقرر المجلس الأعلى للدولة المحال إلى مقرر مجلس النواب، وقد أرفق به قائمة الأسماء بأعضاء المجلس الأعلى للدولة الذين زكّوا ترشح فتحي باشاغا وعددهم 52 عضواً.

يشار إلى أن مجلس النواب قد صوّت بالإجماع على منح الثقة لفتحي باشاغا لتولي المنصب، خلال جلسته اليوم الخميس بمدينة طبرق، فيما أكد رئيس البرلمان عقيلة صالح حصول باشاغا على تزكية مجلس الدولة، مضيفًا أنه أبلغ بانسحاب المرشح خالد البيباص من السباق لرئاسة الحكومة.

وتجدر الإشارة إلى أن جلسة اليوم قد شهدت إقرار مجلس النواب للتعديل الدستوري الـ12 بالأغلبية المطلقة، بعد أن صوّت 126 نائبًا لصالح الإقرار من أصل 147 نائبًا حضر الجلسة، فيما يأتي منح الثقة لباشاغا، بعد أيام من إعلان رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة رفضه تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، حيث أكد عزمه على البقاء في منصبه إلى حين إجراء انتخابات تأتي بسلطة جديدة.

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