العكر: باشاغا لديه القدرة على تسلم مقر رئاسة الوزراء في طرابلس

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية |

10 February, 2022

قال المحلل السياسي الليبي سعد العكر أعتقد أن فتحي باشاغا لديه القدرة على تسلم مقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس.

وأضاف العكر في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن باشاغا سيعقد مؤتمرا صحفيا مساء اليوم الخميس من مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

وبين العكر أن ياشاغا سيقوم بتشكيل حكومته معربا عن أمله في أن لا تكون حكومة محاصصة أو جهوية وتعتمد على الكفاءات وتعمل بشكل حثيث على إجراء الانتخابات في موعدها.

وأردف العكر أعتقد أن الخطوة التي اتخذها البرلمان والجيش بشأن تولي باشاغا مقاليد السلطة التنفيذية جاءت بناء على تنسيق وترتيب.

وصوت مجلس النواب بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا رئيسًا للحكومة الجديدة بدلا من عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الحالية.