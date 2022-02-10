القيادة العامة للجيش ترحب بتكليف باشاغا رئيسًا للحكومة

رحبت القيادة العامة للقوات المسلحة بتكليف فتحي باشاغا رئيسًا للحكومة من قبل مجلس النواب، وذلك عبر بيان أصدرته عقب تصويت البرلمان على منح الثقة لباشاغا من أجل تشكيل حكومة جديدة.

وجاء في البيان أن القيادة العامة للقوات المسلحة “ترحب وتؤيد قرار البرلمان الليبي الصادر يوم الخميس 10 فبراير، بتكليف السيد فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة تتولى قيادة البلاد نحو مستقبل أفضل وذلك بالعمل مع الجهات النظامية العسكرية والأمنية، على فرض هيبة الدولة والحفاظ على مقدراتها وحماية المؤسسات السيادية من ابتزاز وهيمنة الخارجين عن القانون، وتدعم مجهودات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، وتمهد لإجراء الانتخابات، وتسعى لإرساء قواعد الأمن والأمان وتدعم الحرب على الإرهاب وتوحد مؤسسات الدولة”.

وقد صوّت مجلس النواب، بالإجماع، على منح الثقة لفتحي باشاغا لتولي منصب رئيس الحكومة.

ويأتي هذا التصويت بعد أيام من إعلان رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة رفضه تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، حيث أكد عزمه على البقاء في منصبه إلى حين إجراء انتخابات تأتي بسلطة جديدة.

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