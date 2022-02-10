صهد: لا علم لي بالتزكيات المقدمة من مجلس الدولة للبرلمان

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري إبراهيم صهد، إن تشكيل الحكومة الجديدة كان يتطلب عرض كل مرشح لبرنامجه أمام المجلسين- البرلمان والدولة الاستشاري.

وأضاف صهد، في تصريحات صحفية، أن المترشحين لرئاسة الحكومة لم يعرضا علينا برنامجيهما ولم تُتح لنا الفرصة لتكون التزكية متاحة أمام جميع الأعضاء”.

وتابع:” لا علم لي بالتزكيات المقدمة إلى مجلس النواب من مجلس الدولة”.

ولفت إلى أن أي تعديل دستوري يتطلب موافقة مجلس الدولة بأغلبية ثلثي الأصوات + 1.

وأشار إلى أن المجلس الدولة حتى اللحظة لم يصوّت على التعديل الدستوري ولا يمكن لمجلس النواب الانفراد بما قام به اليوم.

يشار إلى أن مجلس النواب استأنف جلسته اليوم الخميس لاختيار رئيس جديد للحكومة، والتي انتهت باختيار فتحي باشاغا رئيسا للوزراء.

وخلال الجلسة ، عمّم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رسالة من مجلس الدولة لتزكية المرشح فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة، وقال: أُبلغت بأن المرشح خالد البيباص سينسحب من الترشح لرئاسة الحكومة.

وتداول نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي، ومواقع وقنوات فضائية ما قيل أنها تزكيات مجلس الدولة لباشاغا، وهي قوائم تحمل أسماء 52 عضوا من مجلس الدولة، ممهورة بتوقيعاتهم.