بليحق يستبعد وجود حكومتين في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 February, 2022

استبعد الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن يكون هناك حكومتين في ليبيا مؤكدا وجود توافقات بين مجلسي النواب والدولة بشأن تولي فتحي باشاغا رئاسة الحكومة.

وبين بليحق في مقابلة مع “قناة الحدث” أن باشاغا يمتلك شخصية تلقى احتراما كبيرا في المنطقة الغربية سواء سياسيا أوعسكريا مؤكدا أنه قادر على تسلم أعماله خلال الأيام القادمة وتشكيل حكومته خلال 15 يوما.

وأشار بليحق إلى فشل حكومة الدبيبة في أداء عملها بالإضافة إلى نكثه لتعهداته بالترشح للانتخابات الرئاسية وصرف قرابة 90 مليار خلال مدة وجيزه وإيقاف العديد من وزرائه على ذمه قضايا فساد.

ولفت بليحق إلى أن مجلسي النواب والدولة أعدا خارطة طريق للوصول للانتخابات خلال 14 شهر كحد أقصى مؤكدا الحاجة لوجود حكومة تعمل على إنجاح الانتخابات ولا تكون طرفا فيها كما فعل الدبيبة.

وشدد بليحق على أن اختيار الحكومة الليبية حق أصيل لمجلس النواب وهو قرار سيادي للمجلس مشيرا إلى أنه تم التأكيد في أكثر من مناسبة على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.

وبين بليحق أن الحكومة منحت الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في مارس الماضي على أن تنتهي أعمالها في 24 ديسمبر لافتا إلى أن من يملك إعطاء الثقة للحكومةهو من يملك سحبها.