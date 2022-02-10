افتتاح المسرح الروماني بمدينة صبراتة بعد انتهاء ترميمه

أعادت وزارة الحكم المحلي وبلدية صبراتة والاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوم 9 فبراير افتتاح المسرح الروماني الأثري بمدينة صبراتة بعد الانتهاء من عمليات ترميمه.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيانٍ رسمي إن الموقع الأثري الذي أدرج في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي عام 1982 تعرض لتدمير كبير بسبب الاشتباكات التي شهدتها البلاد عام 2016، وأشار البرنامج إلى أن عمليات الترميم جاءت بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وشملت أعمال الترميم إعادة تأهيل مكاتب الخدمة لإدارة الآثار، وإعادة تأهيل المسرح الروماني، بالإضافة لتحسين وصيانة ثلاث بوابات للمداخل، وتركيب إنارة للشوارع تعمل بالطاقة الشمسية.

ومن المتوقّع أن يجذب هذا المعلم الأثري حوالي 500 ألف زائر سنويًا، مما ينعكس بشكلٍ إيجابي على المنطقة، ويولّد نشاطًا اقتصاديًا فيها، ويوفر فرصًا عديدة للعمل.

يذكر أن هذه المبادرة جاءت بمثابة جزء من جهود البرنامج الإنمائي لمرافقة المؤسسات والحكومات المحلية والمجتمع المدني والمجتمعات لبناء السلام والقدرة على الصمود في 65 بلدية في جميع أنحاء العالم.

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