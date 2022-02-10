الخارجية تعقد الاجتماع الأول للجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج

عقد بمقر ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاجتماع الأول للجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج، وذلك برئاسة محمد زيدان وكيل وزارة الخارجية لشؤون المغتربين، وعضوية خالد نجم وكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان.

ووفق البيان الصادر عن وزارة الخارجية فقد استعرض المجتمعون جدول الأعمال والذي شمل كافة قضايا السجناء والموقوفين الليبيين في الخارج والإجراءات التي يمكن اتخاذها للإفراج عنهم أو العودة بهم إلى أرض الوطن لاستكمال مدة محكوميتهم بالقرب من ذويهم.

وأكدت الوزارة أن اللجنة ستواصل عقد اجتماعاتها تباعا وبشكل دوري شهريا لتذليل كافة الصعاب في معالجة هذا الملف الذي يتعلق ببعض المواطنين الليبيين في الخارج .

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