“الحاسي”: على مجلس النواب تشكيل لجنة لإيقاف حسابات حكومة الوحدة الوطنية

دعا رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالبيضاء “عبد السلام الحاسي” مجلس النواب بتشكيل لجنة بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختصة لضبط وإيقاف حسابات حكومة الوحدة الوطنية باستثناء المرتبات.

يشار إلى أن مجلس النواب استأنف جلسته اليوم الخميس لاختيار رئيس جديد للحكومة، والتي انتهت باختيار فتحي باشاغا رئيس للوزراء.

وخلال الجلسة ، عمّم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رسالة من مجلس الدولة لتزكية المرشح فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة، وقال: أُبلغت بأن المرشح خالد البيباص سينسحب من الترشح لرئاسة الحكومة.

وتداول نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي، ومواقع وقنوات فضائية ما قيل أنها تزكيات مجلس الدولة لباشاغا، وهي قوائم تحمل أسماء 52 عضوا من مجلس الدولة، ممهورة بتوقيعاتهم.

بدوره أعلن اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، عن ترحيب القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتكليف باشاغا بتشكيل حكومة جديدة.