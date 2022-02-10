المجلس الاقتصادي العربي يدعو القطاع الخاص للاستثمار في ليبيا

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية القطاع الخاص العربي لتوجيه جزء من استثماراته إلى ليبيا، مثمنا جهود ليبيا على استضافة أعمال الدورة 19 لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب بالعاصمة طرابلس.

جاء ذلك خلال اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية في دورته 109 برئاسة وزير التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، وحضور أمين عام الجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، ومشاركة الوزراء العرب المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

– الحويج يدعو الدول العربية للمشاركة في مؤتمر المستثمرين العرب بالعاصمة طرابلس

كما ناقش المجلس الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع للقمة العربية في دورتها المقبلة 31 بالجزائر، وعددا من مشاريع القرارات المتعلقة بالتجارة والاستثمار والمنطقة الحرة العربية، وتعزيز التبادل التجاري والتعاون في قطاعات التنمية والتعليم.

من جانبه، ثمن وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، مساهمة الدول الأعضاء في نجاح الدورة السابقة 108 للمجلس برئاسة ليبيا ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنها، مؤكدا أن وجود استراتيجية عربية فاعلة وشاملة للتعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول العربية يسهم في تحقيق العوائد المنشودة.

وشدد الحويج على أهمية العمل بالتوصيات الصادرة عن المؤتمر 19 لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي عقد في ليبيا يومي 28 – 29 نوفمبر 2021 م تحت شعار «الاستثمار وعودة الحياة»، إضافة إلى مناقشة التطورات المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وشهد الاجتماع الوزاري، الخميس، تسليم واستلام الرئاسة الدورية للمجلس من دولة ليبيا إلى مصر، حيث جرى عقد الاجتماعات التحضيرية بالمجلس على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين خلال الفترة من 6 – 9 فبراير 2022 م بمقر الأمانة العامة.

جانب من اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية. الخميس 10 فبراير 2022 (صفحة وزارة الاقتصاد على فيسبوك)

جانب من اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية. الخميس 10 فبراير 2022 (صفحة وزارة الاقتصاد على فيسبوك)

جانب من اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية. الخميس 10 فبراير 2022 (صفحة وزارة الاقتصاد على فيسبوك)