القيادة العامة ترحب بقرار البرلمان تكليف باشاغا رئيسا لحكومة جديدة

رحبت القيادة العامة للقوات المسلحة بقرار مجلس النواب بتكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة تتولى قيادة البلاد من خلال العمل مع الجهات النظامية العسكرية والأمنية على فرض هيبة الدولة والحفاظ على مقدراتها ودعم مجهودات اللجنة العسكرية 5+5 والحرب على الإرهاب وتمهد لإجراء الانتخابات.

هذا وأكدت القيادة العامة في بيان لها اليوم متابعتها واهتمامها الشديد في كافة المسارات العسكرية والسياسية والاقتصادية في البلاد، والتي انتهجها الليبيون لحل الأزمة الليبية الشاملة، وتدفع بالوطن إلى الأمام وصولا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية وإقرار دستور للبلاد وبدء عجلة التنمية والبناء في أجواء يسودها الأمن والاستقرار.

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