الدبيبة لـ«لجنة حوار مرزق والتبو»: حريصون على عودة النازحين

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ظهر اليوم الخميس، مع لجنة الحوار المكونة من الأهالي بمدينة مرزق ومن مكون التبو، والذين نجحوا في التوصل في وقت سابق لإتفاق لعودة كافة المهجرين والنازحين للمدينة.

وناقش الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، التفاهمات والخطوات التي توصلوا إليها باللجنة لعودة النازحين من كلا الطرفين.

كما طلب الوفد، من الدبيبة، تسخير الإمكانيات اللازمة المالية والإدارية لوضع بنود الاتفاق المتعلقة بالتعويضات وتهيئة المدينة بشبكة المياه والصرف الصحي حيز النفاذ.

من جهته أعرب الدبيبة، عن سعادته وامتنانه لما توصلت إليه لجنة الحوار، ووجه تعليماته بتشكيل لجنة فنية لحصر وتقييم الأضرار بالمدينة بالتنسيق مع اللجنة ومع المجلس التسييري الذي سيشكل قريبًا.