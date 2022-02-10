دوجاريك يوضح تصريحاته حول التطورات في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 February, 2022

أوضح المتحدث الرسمي باسم الامم المتحدة ستفان دوجريك أن ما تناقلته بعض وكالات الانباء عنه بأن المنظمة مازالت تعترف بدبيبة رئيسا للوزراء غير دقيق.

وقال الصحفي بقناة العربية طلال الحاج إنه تواصل مع دوجاريك الذي أكد أن التأييد هو فقط الى حين تنهي المستشارة الخاصة ستفني ويليامز مشاوراتها مع مجلس النوب والقيادات الليبية، ورفع توصياتها الى الامين العام.

وكانت بعض الوكالات تناقلت خبرا عن دوجاريك بأن الأمم المتحدة مازالت تعترف بحكومة عبدالحميد الدبيبة.