تحرك أمني بمحيط مبنى رئاسة الوزراء في طرابلس

أفاد مصدر خاص لـ218 بوجود قوة أمنية تُطوّق مبنى رئاسة الوزراء، في طريق السكة بطرابلس.

ويأتي هذا التحرك الأمني بعد ساعات على منح مجلس النواب الثقة لفتحي باشاغا لتشكيل حكومة جديدة، تخلف الحكومة الحالية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة.

ولم يعرف بعد لأي جهة تتبع القوة الأمنية المذكورة، في وقت تشهد به العاصمة ترقباً لما ستؤول إليه الأمور، في ظل التطورات السياسية والأمنية الأخيرة.

يُذكر أن الدبيبة قد أعلن عن رفضه تسليم السلطة إلا لجسم سياسي منتخب، وذلك في كلمة متلفزة تم بثها قبل يومين.

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