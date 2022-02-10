الحزب الديمقراطي: ندعم حكومة باشاغا لإرساء الاستقرار وتحسين الخدمات

أشاد الحزب الديمقراطي، يشيد بتوافق مجلسي النواب والدولة الاستشاري، لحل الأزمة الدستورية والقضايا الخلافية، وتكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة لإرساء الاستقرار وتوحيد المؤسسات، على حد تعبيره.

وبحسب بيان صادر عن الحزب، فإنه يرحب بما نتج عنه من إصدار التعديل الدستوري الثاني عشر في حضور غير مسبوق من أعضاء مجلس النواب، والذي من شأنه حل الأزمة الدستورية والقضايا الخلافية.

وأكد الحزب، دعمه تكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة وطنية تكون مهمتها إرساء الاستقرار وتوحيد المؤسسات وتحسين الخدمات تمهيدا لإجراء رئاسية وتشريعية عامة في وقتها المحدد وفق خارطة الطريق.

ودعا الحزب الديمقراطي، كافة أبناء الشعب الليبي بمختلف مكوناته وتوجهاته لاستثمار هذه اللحظة التاريخية الهامة التي أنبثق عنها هذا التوافق الوطني لنبدأ، ونحن نستقبل ذكرى ثورة فبراير مرحلة المصالحة ولم الشمل التي لا غنى عن طي صفحة الخلاف والتسامي على الجراح والآلام وتجاوز المصالح الديقة ونبذ خطاب الكراهية والتحريض والتمسك بالوحدة الوطنية وسيادة التراب الليبي لنعبر بالوطن نحو الاستقرار والازدهار، على حد تعبير البيان.

يشار إلى أن مجلس النواب استأنف جلسته اليوم الخميس لاختيار رئيس جديد للحكومة، والتي انتهت باختيار فتحي باشاغا رئيسا للوزراء.

وخلال الجلسة ، عمّم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رسالة من مجلس الدولة لتزكية المرشح فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة، وقال: أُبلغت بأن المرشح خالد البيباص سينسحب من الترشح لرئاسة الحكومة.

وتداول نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي، ومواقع وقنوات فضائية ما قيل أنها تزكيات مجلس الدولة لباشاغا، وهي قوائم تحمل أسماء 52 عضوا من مجلس الدولة، ممهورة بتوقيعاتهم.