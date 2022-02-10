في العدد «325»: نذر العودة للسلاح.. ومصير مليارات القذافي

صدر اليوم الخميس، العدد 325 من جريدة «الوسط»، وفي صدر صفحته الأولى موضوع يحذر من تداعيات تمسك مجلس النواب الليبي بإطاحة حكومة عبدالحميد الدبيبة، والبدء في وضع مسار جديد ينسف خارطة الطريق المتفق عليها محليا ودوليا، وجاء بعنوان «حضور عسكري يزيد مخاوف العودة إلى مربع السلاح».

رفض دولي لخارطة البرلمان الليبي

وفي الصفحة الثالثة نطالع تقريرين متعلقين بتطورات الحالة السياسية في ليبيا، وجاء أحدهما بعنوان «إطالة الفترة الانتقالية تربك المجتمع الدولي»، فيما ترفض الأمم المتحدة توجه مجلس النواب إلى خلق خارطة طريق جديدة.

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ونطالع في الصفحة الرابعة موضوعا، يرصد حجم السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية الليبية حول العالم، وجاء بعنوان.. «حكومة الدبيبة على خطى السابقين.. تغيرت الحكومات والبذخ مستمر». وفي الصفحة نفسها نطالع تقريرا يرصد جهود حل مشكلات النهر الصناعي.

متى تستعيد ليبيا مليارات القذافي؟

ويتصدر الصفحة الخامسة تقرير مترجم عن جريدة «ذا ناشيونال نيوز» البريطانية.. وجاء بعنوان كيف فشلت محاولات استعادة ثروة القذافي المنهوبة؟

وفي الصفحة نفسها نطالع موضوعا يتابع آخر تطورات ملف علاج مرضى ضمور العضلات في ليبيا.

دماء الشبان الثلاثة تشعل الضفة

«دماء المقاومين الثلاثة تعيد الضفة إلى أجواء انتفاضة الأقصى» تحت هذا العنوان يتصدر الصفحة السادسة تقرير، يرصد تداعيات جريمة الاحتلال الاسرائيلي باغتيال ثلاثة شبان فلسطينيين ينتمون إلى حركة فتح في الضفة الغربية، والتي جرت الثلاثاء الماضي.

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وفي الصفحة السابعة نطالع ثلاثة تقارير، ترصد تطورات المشهد السياسي والاقتصادي في كل من تونس ولبنان، وكذلك قصة الطفل المغربي ريان الذي توفي متأثرا بسقوطه في البئر، بعد أن جمعت قصته مئات الملايين من البشر حول شاشات الفضائيات لمتابعة إنقاذه.

هل تستعين أوروبا بالغاز الليبي؟

ومن الشئون العربية والدولية إلى الاقتصاد، ونقرأ في الصفحة الثامنة تقريرا بعنوان «الغاز الليبي هدف لأوروبا حال توقف الإمدادات الروسية».

وفي الصفحة التاسعة نطالع تقريرا رئيسيا، يرصد ملف سرقة أموال مصرف ليبيا المركزي، وجاء بعنوان: «من يتحمل مسؤولية سرقة أموال فرع المصرف المركزي في سرت؟»

القمامة تهدد بني وليد

ويتصدر صفحة البلديات موضوعان؛ أولهما بعنوان «القمامة تهدد حياة سكان بني وليد»، والثاني بعنوان «عودة أزمة الوقود في سرت وضواحيها». كما تضم الصفحة أخبار بلديات ليبية عدة.

ومن أخبار البلديات إلى الثقافة والفن ونطالع في الصفحة الثالثة عشرة، رصدا لفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بعيون ليبية، وأيضا خبر احتفال الفنان العربي الكبير دريد لحام بعيد ميلاده رقم 88 نافيا شائعة وفاته.

التوانسة يغزون الأندية الليبية

ومن الثقافة والفن إلى الرياضة ونطالع في الصفحة الرابعة عشرة، تقريرا يرصد زيادة أعداد المدربين التوانسة في أندية ليبيا المشاركة في منافسات الدوري الممتاز، وجاء تحت عنوان «المدرب التونسي يحكم قبضته على الدوري الليبي 47».

أما الصفحة الخامسة عشرة، فيتصدرها تقرير بعنوان «مهمة كونفدرالية تنتظر قطبي الكرة الليبية.. الأحد»، في إشارة إلى مواجهتي الأهلي طرابلس مع بيراميدز المصري، والاتحاد مع رويال ليبوباردس، في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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