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وزير الداخلية متوقف عن ممارسة مهامه.. والدبيبة يرفض استقالته

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

علمت 218 من مصدر مُطّلع، أن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة رفض استقالة وزير الداخلية خالد مازن، والذي توقف عن ممارسة مهامه منذ أسبوع.

وأفاد المصدر بوجود الوزير مازن حالياً في منطقة جنزور، وتحديداً بمكان تواجد بعثة الأمم المتحدة بقرية النخيل.

وسبق أن أفاد مصدر لـ218 بأن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش تعتزم الاستقالة من منصبها، فيما أشارت وزارة الخارجية من جانبها إلى أن الوزيرة تمارس مهامها كالمعتاد.

جدير بالذكر أن مجلس النواب قد صوّت اليوم الخميس على تكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة خلفًا للدبيبة، فيما لم يصدر أي رد رسمي من الدبيبة حتى اللحظة.

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قناة 218 الليبية

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