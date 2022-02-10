مناقشة مشاريع تخرج حول فيروس كورونا في صبراتة

بحث عدد من طلاب قسم المختبرات الطبية بجامعة قصر الحكمة للعلوم الطبية في صبراتة عددا من مشاريع التخرج استكمالا لنيل الدرجة الجامعية البكالوريوس.

وانطلاقا من أهمية البحث العلمي في تشخيص المشكلات التي يمر بها المجتمع، من خلال العمل بتوصيات المشاريع البحثية والدراسات المتعلقة بتنمية المجتمع وتوعيته وتثقيفه، تناولت مشاريع التخرج للفصل الدراسي صيف 2021 كمية الزيادة في مستوى Ferritin.D.dimer.CRB عند المصابين بفايروس كورونا، وكذلك تناولت الزيادة والنقصان في الأجسام المناعية igG.igM خلال المراحل المختلفة للإصابة بالفيروس وعلاقة ذلك بعدد خلايا الدم البيضاء.

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