جامعة الدول العربية: من المهم عدم خرق وقف إطلاق النار في ليبيا

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية “أحمد أبو الغيط”، عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة التي تشهدها ليبيا، والتي من شأنها أن تعيد حالة الاستقطاب التي عصفت بالبلاد في السنوات الأخيرة.

وأشار “أبو الغيط” إلى أنه يعول على وجود قيادات ليبية في الساحة السياسية تعي جيداً المصلحة العليا للبلاد وتضعها فوق أيّ اعتبارات ضيقة، مشيراً إلى أن تلك القيادات يجب أن تقود إلى توافق الليبيين على عملية سياسية شاملة تـفضي إلى إجراء انتخابات وطنية تجدد شرعية المؤسسات.

وأكد “أبو الغيط” أهمية عدم تعريض حالة الاستقرار – التي تعيشها ليبيا منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار قبل أكثر من عام – للخطر، مشددا على أهمية الوصول إلى توافق وطني على أسس ومسار لدعم العملية السياسية في ليبيا تنفيذاً لمخرجات المؤتمرات الدولية السابقة وخاصة مؤتمري برلين 1 و2.

وجدد “أبو الغيط” موقف الجامعة العربية القائم على دعم ومساندة أي جهد من شأنه تحقيق التوافقات الليبية المطلوبة بعيداً عن أيّ تدخلات خارجية، مشيرا إلى ضرورة إخراج كافة المقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية وحصر السلاح بيد السلطة الرسمية، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية والاقتصادية.