شرطة السياحة تعلن تفاصيل اكتشاف مقبرة أثرية في الظهرة

أعلن جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار فرع طرابلس تفاصيل اكتشاف مقبرة أثرية بالقرب من نادي الظهرة، وحقيقة وجود عملات معدنية أو نقود أو ذهب بالموقع.

وأفاد رئيس فرع الجهاز طرابلس العقيد عادل الطوفة، وفق منشور عبر صفحة وزارة الداخلية على «فيسبوك»، بأن الشرطة السياحية تواجدت بالموقع الأثري رفقة مديرية أمن طرابلس بشارع الإلكترونات في الظهرة منذ ورود البلاغ من أحد المواطنين بشأن اكتشاف آثار خلال أعمال بناء وتشييد بالقرب من نادي الظهرة، موضحا أن أعمال المسح الأثري مستمرة من قِبل الفريق المكلف من مصلحة الآثار.

– بالصور: اكتشاف مقبرة أثرية تعود للقرن الثاني الميلادي في الظهرة

وأضاف «طوفة» أن أعمال المسح والاستكشاف ما زالت متواصلة، نافيا الأخبار التي راجت بوجود عملات معدنية أو ذهب، مؤكدا أنها آثار جنائزية.

وقالت مديرة مراقبة آثار طرابلس، ربيعة عرفة، إن أعمال الحفر والاستكشاف استمرت على مدار ثلاثة أيام، وتبين أن الموقع يحتوي على مقبرة أثرية عائلية تعود إلى القرن الثاني الميلادي، أي نحو 2000 سنة، وهي لعائلة أو عائلات من الطبقة المتوسطة.

ووفق عرفة، حدد الخبراء الفترة الزمنية، من نوع الأثاث الجنائزي المتمثل في بقايا الزجاج والمرايا والصحون والجرار الفخارية المعدة لحمل رفاة الموتى، نافيةً أن تكون هناك أية عملات معدنية أو نقود أو ذهب.

آثار مكتشفة بالقرب من نادي الظهرة (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

جانب من أعمال البحث عن آثار بالقرب من نادي الظهرة (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

شرطة السياحة بموقع البحث عن آثار بالقرب من نادي الظهرة (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)