باشاغا يعلن عن خطته للأشهر الـ14 المقبلة

أكد فتحي باشاغا، رئيس الحكومة المكلف، أنه سيضمن استكمال الانتخابات في موعد أقصاه 14 شهرًا، مشدداً على ضرورة الوصول إلى انتخابات موثوقة وآمنة وشاملة، واصفاً هذا الهدف بأنه الهدف الأهم له كرئيس للوزراء.

وأشار باشاغا في مقال له تم نشره اليوم في صحيفة “واشنطن تايمز” الأميركية، أنه لن يُقدّم وعودًا غامضة وغير واقعية، لكنه سيلتزم بضمان عدم تكبّد الدولة الليبية المزيد من الخسائر البشرية والمادية. بالإضافة إلى التركيز على القضايا الجادة في قطاعات الصحة والأمن والطاقة والاقتصاد.

وأكد باشاغا على ضرورة مضاعفة الخطوات لمكافحة وباء كورونا وتأثيره، بدءًا بجهود التطعيم الشاملة.

كما شدد باشاغا على أن المصالحة بين الليبيين أمر بالغ الأهمية لضمان نجاح العملية الانتخابية، وحكومة مستقبلية تكون مسؤولة أمام جميع الأشخاص الذين تخدمهم. مُنوهاً إلى ضرورة العمل على مبادرات على المستوى المحلي ومع مجموعة متنوعة من المجموعات في المجتمع.

وأضاف باشاغا أن الوقت قد حان لوضع استراتيجية تضع ليبيا على طريق الانتعاش الاقتصادي، مؤكداً التزامه بدعم المؤسسة الوطنية للنفط التي أثبتت كفاءتها وقدرتها على العمل في ظل ظروف صعبة. بالإضافة إلى منع الفساد في الحكومات السابقة في ليبيا.

كما أشار إلى ضرورة تنفيذ سياسات مالية سليمة، بما في ذلك دعم السياسات العقلانية التي تزيد القوة الشرائية وتوفر السيولة في البنوك، وتُحرر الاقتصاد.

وأعرب باشاغا عن رغبته بالوصول إلى الاستقرار في ليبيا، مضيفاً أنه قرر التخلي عن الترشح للانتخابات الرئاسية في سبيل إنشاء مسارات جديدة تعالج تعثر المسارات الأصلية.

وتعهد باشاغا بتقديم الحكومة الجديدة رسميًا كرئيس للوزراء في غضون أسبوعين، مضيفاً أنه سيفعل ما بوسعه سعياً لمستقبل واعد وبناء دولة ليبية مستقرة وآمنة.

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