حزب الحركة الوطنية: يجب تشكيل الحكومة بعيدا عن الجهوية والمحاصصة

رحب حزب الحركة الوطنية الليبية بتكليف مجلس النواب فتحي باشاغا لتشكيل حكومة جديدة تتمتع بإرادة وطنية، وقال إن من شأنه أن يؤسس لحالة من الاستقرار تمهيداً لبناء ليبيا جديدة دولة آمنة مستقلة مستقرة.

وأعلن الحزب في بيان طالعته “الساعة 24″، عن دعمه للخطوات التي اتخذها مجلس النواب، كبديا أسفه لما قامت به ما تسمى بحكومة الوحدة الوطنية ورئيسها من تجاوزات وفساد في إدارة فترة المرحلة السابقة، وسياسة التبذير للمال العام، وموقفها المعادي للقوات المسلحة وتجييش الشارع لاستمرارها في العبث ودورها في إلغاء الانتخابات، ودعا لضرورة فتح تحقيقات قضائية في كل تجاوزاتها.

وأكد الحزب على ضرورة تشكيل حكومة من كفاءات وطنية بعيداً عن عبث المحاصصة الجهوية والهيمنة القبلية، مردفا: “لا شك أن في كل أنحاء ليبيا كفاءات قادرة على المساهمة في إدارة الدولة، اكتسبت قدرات فنية طيلة العقود الماضية”، وطالب بأن يكون تشكيل الحكومة بعيداً عن سياسة الترضيات وبعيداً عن أنوف وأصابع الدول الأجنبية المتدخلة في الشأن الليبي.

وشدد الحزب على ضرورة اتباع سياسة واضحة بشأن اللا مركزية وحكم محلي فعال بما يحول دون الانجرار إلى مخاطر التقسيم ومشاكل التهميش، وتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس مهنية حرفية، وتمكين القوات المسلحة من السيطرة على السلاح، واستيعاب المجموعات المسلحة، والقضاء على المليشيات، وتسخير الإمكانيات اللازمة لمكافحة الإرهاب.

ونوه الحزب إلى ضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وإلغاء كل الاتفاقيات التي تضر بالسيادة الليبية، داعيا كافة الأحزاب ذات التوجه الوطني، لضرورة دعم جهود الحكومة في تجاوز الكوارث التي نتجت عن فترة العبث السابقة.

وأهاب حزب الحركة الوطنية الليبية من مجلس النواب العمل فوراً على تحديد موعد للانتخابات القادمة وتكليف الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.

وحثّ الحزب باشاغا والحكومة المقبلة لضرورة اتخاذ إجراءات عملية للمصالحة الوطنية، في أولوياتها الإفراج عن السجناء وخاصة قيادات النظام السابق المعتقلين، لما سيكون له من أثر إيجابي لإنجاز المصالحة وتجاوز مرحلة الصراع.