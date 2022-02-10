البرلمان يختار باشاغا رئيسا للوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال 15 يوما

العنوان-طبرق

تسلّم، فتحي باشاغا، بعد اختياره من قبل مجلس النواب رئيسا لوزراء الحكومة الليبية الجديدة، تكليف رئاسة المجلس بتشكيل الحكومة في غضون 15 عشر يوما من تاريخه.

واختار مجلس النواب، في جلسة الخميس برئاسة، المستشار عقيلة صالح، بالإجماع باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة.

وقال المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق، في تصريح صحفي، إن مجلس النواب “صوت بالإجماع على منح الثقة للسيد فتحي باشاغا، رئيساً للحكومة”.

وأضاف، أن اختيار باشاغا لرئاسة الحكومة بالإجماع من قبل مجلس النواب، جاء بعد نيله للتزكيات المطلوبة من مجلس الدولة.

ووصل باشاغا إلى العاصمة طرابلس بعد اختياره رئيسا للحكومة، وقال عقب وصوله إلى مطار معيتيقة “نمد أيدينا للجميع بدون استثناء”.

وأعرب باشاغا عن شكره لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة على تحمل المهمة في مراحل صعبة.

وأكد باشاغا على أنه لا يمكن لحكومة أن تنجح دون التعاون مع السلطة التشريعية، وأن الحكومة الليبية القادمة ستكون حكومة للجميع.