الحزب الديمقراطي يدعم تكليف باشاغا مُرحّباً بنتائج التوافق بين البرلمان و”مجلس والدولة”

أشاد الحزب الديمقراطي، بالتوافق الوطني بين مجلسي النواب والأعلى للدولة “والذي قادته إرادة ليبية خالصة”- وفقاً للبيان الذي أصدره الحزب اليوم الخميس في مدينة طرابلس واطلعت 218 على نسخة منه.

كما رحّب الحزب الديمقراطي بما نتج عن التوافق من إصدار التعديل الدستوري الثاني عشر في حضور، وصفهُ بـــ”غير المسبوق”، لأعضاء مجلس النواب والذي “من شأنه حل الأزمة الدستورية والقضايا الخلافية”- وفقاً للبيان.

كما أكد الحزب دعمه لتكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة وطنية، تكون مهمتها “إرساء الاستقرار وتوحيد المؤسسات وتحسين الخدمات، تمهيداً لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية عامة في وقتها المحدد وفق خارطة الطريق” .

وخلص بيان الحزب الديمقراطي -الذي يرأسه محمد صوان الرئيس السابق لحزب العدالة والبناء- إلى دعوة الليبيين بمختلف مكوناتهم وتوجهاتهم إلى “استثمار هذه اللحظة”، التي وصفها بــ”التاريخية المهمة”، التي انبثق عنها هذا التوافق الوطني للبدء في “مرحلة المصالحة ولمّ الشمل التي لا غنى فيها عن طيّ صفحة الخلاف والتسامي على الجراح والآلام، وتجاوز المصالح الضيقة ونبذ خطاب الكراهية والتحريض والتمسك بالوحدة الوطنية وسيادة التراب الليبي للعبور بالوطن نحو الاستقرار والازدهار” -وفقاً لما خلص إليه البيان.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب قد صوّت بالاجماع اليوم الخميس، لترشيح فتحي باشاغا رئيساً للحكومة الجديدة مع تزكية 52 عضواً من المجلس الأعلى للدولة، لتكليف باشاغا بهذا المنصب.

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