الاجتماع التحضري للقطاعات الليبية للمشاركة في مؤتمر التحول الرقمي لدول شمال افريقيا

عقد اليوم الاجتماع التحضيري للقطاعات الليبية، وذلك للمشاركة في مؤتمر التحول الرقمي لدول شمال أفريقيا الذي سيعقد الفترة القادمة.

وقال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي عمر كتي في تصريحات صحفية إن هذا المؤتمر يهدف إلى تعزيز سياسات الاقتصاد الرقمي وتهيئة الأوضاع لدعم الاقتصاد الوطني في المنطقة، والتجارة الحرة وتجارة العبور وتعزيز التبادل الاقتصادي والتبادل التجاري.

وأضاف أنه يستهدف القطاع الخاص أكثر من العام للتحرر قليلا من هيمنة الدولة وإعطاء فرصة للشباب والشركات الخاصة للقيام بدورها.

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