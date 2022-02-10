باشاغا: سنتعاون دائمًا مع مجلسي النواب والدولة

وصل رئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب، فتحي باشاغا، مساء الخميس، إلى مطار معيتيقة قادمًا من طبرق، بعدما تسلم قرار تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة.

وعقب وصوله ألقى باشاغا كلمة مقتضبة أمام وسائل الإعلام، أكد خلالها أن “الحكومة القادمة ستكون للجميع وبالجميع”، متابعًا: “نمد أيدينا للجميع بدون استثناء”.

وأرسل باشاغا رسائل خلال كلمته للداخل والخارج، قائلاً: “سأعمل على أن أكون عند حسن الظن، ولا مكان للظلم والانتقام والكراهية، وسنفتح صفحة جديدة أساسها المحبة”.

وتابع: “سنتعاون دائمًا مع مجلسي النواب والدولة. وسنبدأ مرحلة جديدة ونطوي صفحة الماضي”.

كما شدد على أن علاقة الحكومة بجميع دول العالم ستكون مبنية على الاحترام المتبادل، والعمل بشكل وثيق على جميع الأصعدة، خاصة الصعيد الأمني، مقدمًا الشكر أيضًا لبعثة الأمم المتحدة التي أشار إلى أهمية العمل معًا خلال الفترة المقبلة.