«الجامعة العربية» تؤكد أهمية توافق الليبيين على «عملية سياسية شاملة»

عبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة التي تشهدها ليبيا؛ والتي من شأنها إعادة حالة «الاستقطاب الممجوجة» إلى البلاد.

ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة عن أبو الغيط، في بيان صحافي أمس، أنه «يعول على وجود قيادات ليبية تعي جيداً المصلحة العليا لليبيا، وتضعها فوق أي اعتبارات ضيقة… وتقود إلى توافق الليبيين على عملية سياسية شاملة، تفضي إلى إجراء انتخابات وطنية تجدد شرعية المؤسسات، باعتبارها السبيل الأمثل والوحيد للحل في ليبيا»، بالإضافة إلى العمل على «الانتهاء من المرحلة الانتقالية التي طال أمدها في البلاد، والانطلاق بالوضع إلى فضاءات الاستقرار والبناء والتنمية، وطي صفحة الماضي».

وأكد الأمين العام للجامعة «على أهمية عدم تعريض حالة الاستقرار، التي تعيشها البلاد منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، للخطر»، لافتاً إلى أن «المأمول هو الوصول إلى موقف وطني يتوافق على مسار لدعم عملية سياسية في ليبيا، تنفيذاً لتعهدات القوى الدولية والإقليمية خلال المؤتمرات الدولية السابقة بهذا الشأن، وخاصةً نتائج مؤتمري برلين1 وبرلين 2».

كما جدد أبو الغيط موقف الجامعة العربية القائم على «دعم أي جهد مخلص من شأنه تحقيق التوافقات الليبية المطلوبة، بعيداً عن أي تدخلات خارجية»، مذكراً «بأهمية الشروع بإخراج كافة أشكال التواجد العسكري الأجنبي من الأراضي الليبية، وحصر السلاح بيد السلطة الرسمية، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية والاقتصادية، إضافة إلى الدعم الكامل لأي سلطة في ليبيا تضع هذه الأهداف موضع التنفيذ الفعلي».