الغويل يلتقي عميد بلدية طرابلس المركز

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

10 February, 2022

التقى وزير الثقافة والتنمية المعرفية المكلف يلتقي اليوم الخميس الموافق 10 فبراير سلامة الغويل اليوم الخميس إبراهيم الخليفي عميد بلدية طرابلس المركز وأعضاء المجلس البلدي وأبوبكر قنونة المدير العام للهيئة العامة للمعارض

وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول الأنشطة الثقافية و المعرفية وبحث سبل التعاون بين وزارة الثقافة والتنمية المعرفية وبلدية طرابلس المركز وكذلك الهيئة العامة للمعارض.

وفي الإطار ذاته أكد الغويل على أهمية ومكانة العاصمة طرابلس كمنارة للإشعاع والإبداع الثقافي في ليبيا والمنطقة بأسرها وضرورة حماية رأس المال الثقافي وإبراز التنوع الحضاري الذي تتميز به بلادنا.

وتوصل المجتمعون إلى اتفاق يقضي باستمرارية التنسيق والتواصل من أجل إقامة المناشط والمعارض الثقافية المختلفة بالبلدية.